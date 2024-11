Keine Reise gewonnen Fressnapf: Gefälschte Gutscheine im Umlauf

Die Fressnapf-Filiale Staßfurt warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Mit vermeintlichen Gutscheinen und einem falschen Gewinnspiel versuchen Kriminelle, an sensible Daten zu kommen. Was die Polizei im Salzlandkreis dazu sagt.