Frust in Etgersleben: Sporthalle darf nicht mehr genutzt werden

Straßenbau geht vor. In Etgersleben wird kein Geld in die marode Sporthalle gesteckt.

Westeregeln/Etgersleben - In der Einwohnerfragestunde der jüngsten Börde-Hakel-Gemeinderatssitzung sprach Andreas Rohrschneider vom Sportverein Blau-Weiß Etgersleben die fehlenden Räumlichkeiten für den Sportbetrieb in seinem Ortsteil an. Er wollte wissen, ob es nicht die Möglichkeit gebe, die ehemalige Sporthalle Etgersleben in den Winterferien für Trainingszwecke zu nutzen. „In den Sporthallen in Westeregeln und Egeln sind keine Termine mehr frei“, sagte er. Zwölf Kinder der Bambini-Mannschaft sollen in den Trainingsbetrieb gehen.