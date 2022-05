Für den Bürgerservice in Förderstedt stehen nur zwei Mitarbeiter zur Verfügung

Förderstedt (fh) - „Wegen Trauerfall geschlossen“. Dieser Aushang war am verletzten Sprechtag am Förderstedter Rathaus zu lesen. Der Bürgerservice hat dort nur jeden ersten und dritten Mittwoch vormittags geöffnet, als Außenstelle der Stadtverwaltung.

Förderstedt und Staßfurt an einem Mittwoch geschlossen

Das hatte Christine Ultze aus Atzendorf verwirrt, die nach Förderstedt ins Bürgerbüro wollte, um ihren Führerschein umzutauschen. „Als ich telefonisch noch zusätzlich in Staßfurt nachfragte, hieß es, dass man in Förderstedt wegen eines Trauerfalls schließen musste und auch in Staßfurt geschlossen ist“, erzählt die Leserin am Telefon. Gemeint war der Bürgerservice am Kaligarten, der unter der Woche für alle Einwohner von Staßfurt die erste Anlaufstelle ist.

„Wie kann es sein, dass ein ganzes Amt geschlossen wird? Für einen Trauerfall habe ich Verständnis, aber gleich die Abteilung lahmzulegen“, wendet sich Christine Ultze an die Volksstimme.

Krankenstand und Trauerfall

Stadtsprecherin Julia Föckler bestätigt, dass an dem Mittwoch – es war der 20. Oktober – die Außenstelle in Förderstedt nicht öffnen konnte. „Tatsächlich hatte eine Kollegin dort einen Trauerfall und die zweite Kollegin für Förderstedt war im Krankenstand. Für den unglücklichen Umstand entschuldigen wir uns, es tut uns leid“, so Föckler. Es stünden nur zwei Mitarbeiterinnen zur Verfügung, die für die Außenstelle in Frage kommen.

In dieser Woche hatte Förderstedt übrigens wieder turnusmäßig am ersten Mittwoch im Monat geöffnet. Der Engpass hatte sich aufgehoben, Personal ist wieder da.

Dass der Bürgerservice in Staßfurt an dem Mittwoch auch geschlossen war, sei aber normal. „Dort ist mittwochs nie Sprechzeit“, so Föckler. Dafür aber an jedem anderen Wochentag, am Dienstag und Donnerstag auch nachmittags und am ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr.

Man habe eigentlich die Förderstedter Sprechzeit gerade deswegen auf Mittwoch verlegt – falls ein Bürger aus Staßfurt ein dringendes Anliegen habe, könne er – im Idealfall – notfalls noch nach Förderstedt fahren, so Föckler.