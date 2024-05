Emotionaler Abschied Gabi Scholz verlässt unter Freudentränen die BBS I in Staßfurt

Gabi Scholz aus Borne hat am Freitag ihren letzten Tag an der BBS I in Staßfurt gearbeitet und sich in den Ruhestand verabschiedet. „Ihre Schule“ übergibt sie an die nächste Generation.