Bernburg/MZ - Als am Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr der letzte Ton des „Unheilig“-Lieds „Zeit zu gehen“ verklungen war, ist so manche Träne gekullert - bei Gästen wie beim Inhaber-Ehepaar Silke und Lutz Eisfeld. Nach 27 Jahren endete mit dem „Elternabend“ die Geschichte der „Sonderbar“, die eine Ära in der Gastronomie-Landschaft Bernburgs geprägt hat. Dennoch wird es im Lokal am Lindenplatz in einigen Wochen kulinarisch weitergehen.

Personelle Kapazitäten fehlen

Vornehmlich zwei Gründe sind es, die die Inhaber zur Schließung der „Sonderbar“ bewogen haben. Schweren Herzens, wie Lutz Eisfeld zugibt: „Das war für uns etwas Besonderes, das war unser Baby“. Seit 1991 mit der „Destille“ und später mit einem Pizza-Lieferservice selbstständig in der Gastronomie, hatten er und seine Ehefrau Silke 1995 an der Krumbholzstraße die „Sonderbar“ eröffnet. Zwölf Jahre später zogen sie mit ihr in eine ehemalige Kfz-Werkstatt am Lindenplatz um und entwickelten sie zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Stadt.

Deshalb bleibt uns wenig Raum, sich so wieder um die ,Sonderbar’ kümmern zu können wie in früheren Zeiten. Lutz Eisfeld

Das Paar baute sich in den vergangenen Jahren parallel ein zweites Standbein, betreibt mittlerweile in Bernburg drei Hotels und eine Pension. Zuletzt kam das Parforcehaus hinzu. „Was wir dort angeleiert haben, läuft so gut, dass wir es kaum schaffen. Es fehlt uns immer noch Personal. Wir können alle Möglichkeiten, die das Haus bietet, noch gar nicht ausschöpfen“, sagt Lutz Eisfeld. „Deshalb bleibt uns wenig Raum, sich so wieder um die ,Sonderbar’ kümmern zu können wie in früheren Zeiten.“ Da der Anspruch an die eigene Präsenz nicht gewährleistet werden könne und eben auch die Personaldecke zu dünn sei, wurde der Schlussstrich gezogen mit zwei Abschiedspartys: am Freitag in interner Runde, Samstagnacht dann mit dem allerletzten „Elternabend“ für die Öffentlichkeit. Die langen Tanzabende hätten noch einmal vor Augen geführt, wie fordernd die Arbeit in der Gastronomie ist und den Entschluss nochmals bestärkt. „Man wird ja auch nicht jünger“, so Lutz Eisfeld. Er und seine Frau freuten sich über den großartigen Zuspruch zum Abschied. „Nach der langen Corona-Pause kamen viele Gäste wie selbstverständlich.“

Gehobene asiatische Küche

Wenn die während der Pandemie in der „Sonderbar“ eingerichtete Teststation zum Monatsende schließt, wird ein neuer Pächter das Lokal übernehmen. Lutz Eisfeld ist überzeugt, es in gute Hände gelegt zu haben. Denn er kennt sowohl den neuen Pächter Le Hung als auch dessen Küche. Der gebürtige Vietnamese kam nach seinem Studium im tschechoslowakischen Bratislava 1990 nach Deutschland und lebt seit 24 Jahren in Bernburg. Für den dreifachen Familienvater ist die Saalestadt zu einer „zweiten Heimat“ geworden, sagt er der MZ. Zwar betreibt er an der Ecke Friedensallee/Wilhelmstraße ein Textilgeschäft, kulinarisch setzte er aber bisher ausschließlich auf Großstädte. In Magdeburg, Halle und Leipzig führt der 52-Jährige fünf Restaurants unter dem Namen „Sakura“, in denen sich die Vielfalt der asiatischen Küche spiegelt. Dort hätten ihn mehrfach Gäste angesprochen, warum er als Bernburger nicht in seiner Heimatstadt solch einen Laden eröffnet? „Eigentlich wollte ich das nicht in einer Kleinstadt, aber hier am Lindenplatz ist eine Toplage“, sagt Le Hung.

Erste Gespräche im Vorjahr

Im Vorjahr hatte er erstmals den Kontakt zu Eisfelds gesucht, beide Parteien wurden sich schnell handelseinig. Nach dem Umbau der Inneneinrichtung rechnet er Ende Juli mit der Eröffnung. Dass der Vietnamese das gastronomische Erbe der „Sonderbar“ langfristig fortführen wird, davon ist Lutz Eisfeld überzeugt: „Er macht nicht nur Sushi, sondern alles, was die gehobene asiatische Küche ausmacht. Die Weinkarte ist ebenfalls sehr gut.“

Oktoberfest vor Comeback

Eisfelds selbst können sich fortan ganz auf die Hotellerie konzentrieren. „Wir werden im Parforcehaus sicherlich die eine oder andere Veranstaltung anbieten, beginnend am Himmelfahrtstag.“ Und auch für das Oktoberfest auf dem Karlsplatz, das vor der Pandemie einen festen Platz im städtischen Veranstaltungskalender hatte, gibt es die Überlegung, es künftig wieder fortzuführen.