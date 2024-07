Staßfurt. - Fünf Tage lang (genau vom 24. bis 28. Juni) übten 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren innerhalb der zweiten MusicalTage das Kindermusical „Gerempel im Tempel“ von Klaus Müller ein. Dafür wurde nicht nur emsig geprobt, sondern auch gemalt und gebastelt, denn auch die Requisiten entstanden in diesen Tagen. Die Aufführung des Musicals mit Kirchenmusikdirektor Sebastian Saß am Klavier und Katharina Damerow an der Flöte fand schließlich am Sonnabend in der Leopoldshaller Kirche statt. Mehr als 70 Besucher waren gekommen, um das musikalische Ereignis unter der Leitung von Birgit Wassermann zu verfolgen. Allen Gästen, Mitwirkenden und Verantwortlichen hat es sehr viel Freude bereitet. „Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder Musicaltage gibt“, schreibt Peter Wassermann von der Kirchengemeinde Leopoldshall.