Historischer Fund Geschichte: Gab es in Cochstedt mal eine Heilquelle?

Heutzutage deutet in Cochstedt im Salzlandkreis nichts mehr auf eine Heilquelle hin. Möglicherweise kamen vor einigen hundert Jahren aber Menschen in den Ort, um die heilendenden Kräfte einer Geysirquelle in Anspruch zu nehmen.