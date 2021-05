Gespannt aufs Lockermachen

Lichtblick am Horizont: Wie das Strandsolbad bereitet sich halb Staßfurt auf die Gegebenheiten vor, die mit den Lockerungen in Aussicht gestellt werden. Am Strandsolbad sorgte der Stadtpflegebetrieb nicht nur für gemähte Liegewiesen, sondern auch für mehr Platz im Nichtschwimmerbereich. Im Staßfurter Bad und am Albertinesee bietet die Stadt ab sofort WLAN. Imbissbetreiberin Birgit Seibt ist wegen des beabsichtigten Saisonstarts am 31. Mai froh, dass die Sommerferien in diesem Jahr bis 1. September dauern. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt - Volker Schilling sitzt wie auf Kohlen. Der Betriebsleiter des Salzlandcenters wählt sich die Finger wund, um von der Behörde Salzlandkreis etwas Verbindliches zu erfahren: Was ist nun erlaubt in Sachen Erlebnisbad-Besuch, Gastronomie-Öffnung, Fitnessstudio-Betrieb?

Auch bei einer großen Hotelkette wie Van der Valk zählt jeder Tag, der wieder etwas in die Kasse bringen könnte.

Das Einzige, was Schilling am Dienstag ziemlich genau weiß: Ein Biergarten-Angebot würde sich bei diesem Wetter nicht lohnen. Und: Die Sauna des Salzlandcenters wird wohl als letzte Abteilung wieder geöffnet werden dürfen.

Sowie er weiß, was geht, will der die entsprechenden Infos von den Genehmigungsbehörden an die Gäste und Nutzer des Salzlandcenters weiterreichen.

Eingeschränkter Regelbetrieb in Kitas

Im Staßfurter Rathaus herrschte am Nachmittag schon Klarheit, was den Betrieb der Kitas betrifft: Sie befinden sich ab sofort im eingeschränkten Regelbetrieb. Was heißt, dass noch verschärfte Hygiene- und Abstandsregeln zu wahren sind, dass die Einrichtungen aber nicht mehr nur für Notbetreuungen geöffnet sind.Grundschulen wechseln

in PräsenzunterrichtAußerdem wechseln die Grundschulen in den Modus des (freiwilligen) Präsenzunterrichts. Wie es mit den weiterführenden Schulen weiter geht, informieren diese Eltern und Schüler eigenständig.

Lichtblick für Wasserratten: Die Stadt Staßfurt beabsichtigt, Strandsolbad und Albertinesee ab Montag, 31. Mai, zu öffnen. Unter welchen Auflagen wie Besucherzahlen, Geimpft oder nur Getestet und so weiter, dazu will die Stadtverwaltung noch rechtzeitig und genauer informieren.

Orientierung an Landesverordnung

Ähnlich verhalte es sich mit der Vorgehensweise bei Sportstätten und Museen, wobei sich an der geltenden Landesverordnung orientiert werden muss, die wiederum vom Salzlandkreis für dessen Wirkungsbereich angepasst werden muss.

Jugendclubs öffnen übrigens ab dem heutigen Mittwoch wieder, wie aus dem Rathaus zu erfahren ist. Auch hierzu greift, dass der Salzlandkreis am Dienstag den 5. Tag in Folge mit einer Inzidenz von unter 100 lebt und ausschließlich nur die Landesverordnung gelte.

Das Glashaus, das Kinder- und Jugendzentrum Nord, die Jugendclubs in Glöthe, Förderstedt, Brumby und Rathmannsdorf werden also zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet sein.

Nicht alle Jugendclubs öffnen

Ausgenommen davon sind der Jugendclub Neundorf und der Teenie-Treff auf Grund der Doppelnutzung der Gebäude mit Kita und Hort – um zusätzliche Kontakte zu vermeiden. Eine Wiedereröffnung ist dort geplant, sobald die Kitas/Horte wieder im Regelbetrieb sind.

Außerdem bleiben die Einrichtungen in Löderburg, Hohenerxleben und Atzendorf geschlossen, informiert die Stadt, ohne weitere Gründe dafür zu nennen.Abwarten, was genau angewiesen wirdGroße Freude herrscht derweil bei den Gastronomen. Seit Ende Oktober 2020 gab es für Restaurants keinen geregelten Betrieb mehr. Abholdienste und Lieferdienste waren noch möglich. Ansonsten blieben die Küchen aus Corona-Gründen kalt. Das hat einige Restaurants in wirtschaftliche Schieflage gebracht. „Auch wir hatten Existenz-Sorgen“, berichtet Anja Bertram, Inhaberin der Gaststätte „Zum Salzfässchen“ in Löderburg.

Die Option, wieder Gäste bedienen zu dürfen, beflügelt. „Die Vorfreude ist megagroß. Wir sind so froh, nach sieben Monaten wieder öffnen zu dürfen. Wir haben das sehr vermisst“, sagt Bertram. Allerdings wartet man in dem Restaurant noch eine Woche ab. „Wir machen kein Harakiri und öffnen in aller Ruhe ab 3. Juni. Und zwar innen und außen. Wir müssen noch umbauen und das Personal planen“, so Bertram.

Start in die Theatersaison

Die Teststation am Restaurant bleibt dabei weiter im Betrieb. Gäste und auch alle anderen Personen, die einen Test benötigen, können diesen weiterhin kostenfrei im Salzfässchen durchführen lassen.

Im Restaurant und Café am Wasserturm in Staßfurt wartete Leiter Marco Rindermann noch auf die genauen Anweisungen, die ab Donnerstag gelten. Aber: „Wir werden auf jeden Fall öffnen. Wir bereiten gerade den Außenbereich vor“, sagt er. Seit Ende Oktober war die Küche hier komplett kalt. Liefer- und Abholdienste gab es nicht.

Ab morgen darf auch das Salzlandtheater wieder Veranstaltungen durchführen. „Das ist sehr erfreulich, Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagt Theaterleiter Stephan Czuratis, schiebt jedoch ein „Aber“ hinterher. „Der Umbau der Empore dauert noch etwa zwei Wochen, danach startet am 7. Juni die große Reinigung des Theaters. Der Dreck ist bis in die letzte Ritze gekrochen. Vor der Sommerpause wollen wir aber noch aktiv werden.“ Im Juni soll es Veranstaltungen im Theater geben. Welche genau, wird gerade noch erarbeitet.

Dafür darf das Tanzensemble des Theaters ab sofort wieder proben. Die Kinder und Jugendlichen von fünf bis 18 Jahren hatten seit November 2020 bis auf zwei Ausnahmen nur Online-Training. Jetzt werden die Tänzer im Hof des Theaters wieder in Präsenz trainieren.