Der Bau neuer Windräder kommt in der Verbandsgemeinde nur langsam voran. Nun sollen die Gemeinden ein Votum einholen. Wie die Mitgliedsgemeinden profitieren könnten.

Güsten - Die Debatte um die Erweiterung des Windparks Aderstedt/Ilberstedt Süd ist in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper noch lange nicht am Ende. Im Gegenteil: Die Vertreter der Mitgliedskommunen sind angehalten, in ihren ortsansässigen Ausschüssen oder Räten ein Votum zum Windpark einzuholen, bevor der entsprechende Flächennutzungsplan (F-Plan) verändert werden kann. Deswegen wurde Anfang April die Entscheidung darüber von der Tagesordnung genommen.