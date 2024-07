In Güsten wird bald schnelles Internet verlegt. Ein weiterer Ausbau ist aber fraglich. Welche Hindernisse dem im Weg stehen.

Glasfaserausbau in Güsten ab Herbst

Der Glasfaserausbau in Güsten beginnt bald.

Güsten - Der Glasfaserausbau nimmt in Güsten Gestalt an. Wie Bürgermeister Michael Kruse (CDU) mitteilt, werden die Stadtwerke Staßfurt im Herbst dieses Jahres mit dem Ausbau in Teilen Güstens beginnen.