Glasfasernetz in der Egelner Mulde noch nicht in Sicht

Die Kommunalpolitiker der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sind mit ihrem Wunsch, in allen Mitgliedsgemeinden ein neues, leistungsfähiges Glasfasernetz aufzubauen, noch nicht am Ziel. Sie wollen jetzt einen neuen Anlauf nehmen.

Darüber hinaus hatte die Deutsche GigaNetz GmbH Interesse an einem Investment in der Egelner Mulde angekündigt.

Egeln - Die Verbandsgemeinde hatte bereits zwei Fische an der Angel. Dabei handelte es sich um die Firma Unsere Grüne Glasfaser, ein Joint Venture der Allianz AG und der spanischen Telefonica-Gruppe, das sich in der Stadt Hecklingen engagieren will. In der Egelner Mulde wollte die Firma aber nur zwei Gemeinden ausbauen.