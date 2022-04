Großbrand von zwei Lagerhallen in Neu Staßfurt

Am Ostermontag um 1.19 Uhr wurden Kameraden der Feuerwehren rund um Staßfurt alarmiert. Eine Lagerhalle in Neu Staßfurt brannte lichterloh. Einige Stunden später brannte eine zweite Halle. Die Brandursache ist unklar, Brandstiftung kann aber nicht ausgeschlossen werden. Wie es jetzt weiter geht.

Neu Staßfurt - Um 1.19 Uhr wurden die ersten Kameraden der freiwilligen Feuerwehr in Staßfurt am Ostermontag zu einem Großbrand in Neu Staßfurt alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kameraden stand eine Lagerhalle an der Ortsdurchfahrt im Vollbrand. Die Halle war bis unter das Dach mit Stroh gefüllt, auf dem Dach befand sich eine Photovoltaikanlage. Die Polizei wird in alle Richtungen ermitteln. Es gibt Indizien für eine Brandstiftung.