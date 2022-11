Große Nachfrage nach Bauen in Bördeaue

Der Weg ist frei für die Siedlung Tannengarten in Tarthun. Bauplätze werden benötigt, sagt der Bürgermeister. Was das mit Ansiedlungen wie der von Intel zu tun hat.

Kommt der Intel-Bauboom ins Salzland? In der Gemeinde Börderaue will man auf jeden Fall vorbereitet sein.

Unseburg/Tarthun - Der Bördeaue-Gemeinderat will den Wohnungsbau in der Kommune, zu der die Ortsteile Unseburg und Tarthun gehören, vorantreiben. In der jüngsten Sitzung im Bürgerbüro in Tarthun hat er das 1992 eingeleitete Verfahren für den Bebauungsplan Nr. 2 „Tannengarten“ in Tarthun aufgehoben. Zugleich beschloss er die Aufstellung des neuen B-Planes Nr. 4 „Tannengarten“ nach dem beschleunigten Verfahren, welches das Baugesetzbuch zulässt unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen. Das passierte mit sieben Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen.

Ziel ist es, dort ein neues Wohngebiet auszuweisen. Denn in der Gemeinde Bördeaue sind nach Mitteilung von Bürgermeister Peter Fries (CDU) kaum freie Bauplätze vorhanden. „Im Ortsteil Unseburg gestaltet sich die Entwicklung eines neuen Baugebietes als sehr schwierig. Die Ortslage ist durch Bode und Mühlenbode sowie ehemalige Bergbauflächen begrenzt und demzufolge nicht erweiterungsfähig. Und das Baugebiet Lehrergärten im Ortsteil Tarthun ist bis auf einen Bauplatz bebaut“, so das Ortsoberhaupt.

Planung für Wohngebiet begann vor 30 Jahren

Die Entwicklung der Wohnbauflächen soll unter Berücksichtigung des Bedarfs und der Nachfrage nach Wohnbauland in drei bis vier Teilschritten erfolgen. Vorgesehen sind zunächst Standorte für zirka zehn bis zwölf Einfamilienhäuser im nördlichen Bereich des in Frage kommenden Flurstücks, unmittelbar anschließend an die vorhandene Wohnbebauung an der Egelnschen Straße. Im späteren Änderungsverfahren sollen dort dann weitere Wohnbauflächen entstehen.

Das Ganze soll in Regie eines privaten Investors erfolgen, dem das Areal gehört. Mit ihm soll zwecks Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden.

Das alte 1992 gestartete Planverfahren für den „Tannengarten“, welches dort 26 Bauplätze vorsah, zog sich über mehrere Jahre bis zum vierten Entwurf im Jahr 2007 hin, kam aber nicht zur Umsetzung.

Wegen Intel und Co.: Schon zwei Büros haben Interesse

Wie der Bürgermeister sagte, gebe es für die neuen Bauplätze bereits Interessenten und deren Zahl nehme zu. „Im Zuge der großen Ansiedlungen im Raum Magdeburg hat sich bereits das zweite Büro bei mir gemeldet und sich nach Bauland im Ort erkundigt“, sagte Peter Fries.

Er sei erstaunt gewesen, wie top-vorbereitet seine Besucher gewesen seien. Sie hätten sich in der Gemeinde sehr gut ausgekannt, was die Örtlichkeiten anbelangt. Aus diesem Grund habe er mit dem Besitzer der Flächen im Tannengarten gesprochen. „Einen Baustart kann es dort nur geben, wenn eine gewisse Mindestanzahl von Interessenten vorhanden ist“, berichtete Peter Fries. Tarthun soll jedoch seinen dörflichen Charakter behalten.

Die Frage von Hans-Rüdiger Kosche (CDU), ob es möglich sei, dass die Gemeinde die Flächen erwirbt und selbst erschließt, beantwortete der Bürgermeister mit den Worten: „Das hätte Geld gekostet, das wir nicht haben.“ Einen Vorratsbeschluss für einen Bebauungsplan für Flächen in Unseburg zu fassen, die privaten Eigentümern gehören, sei nicht angebracht, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). Damit reagierte er auf eine Nachfrage von Kosche.

Politik warnt vor Ende des Baubooms

„Der Bedarf ist noch da. Die Ansiedlung von Intel in Magdeburg wird Auswirkungen auf uns haben. In Wolmirsleben sind die Bauplätze im Wohngebiet Flora I weg, im Flora II 7 von 12 Plätzen und in Egeln 10 von 19“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister. Zuvor hatte der Fraktionschef von SPD/Die Linke, Ralph Bunke-Spelling, allerdings auch angemerkt, dass der Bauboom der vergangenen Jahre rückläufig sei.

„In einem Jahr kann es schon ganz anders aussehen hinsichtlich der Preisentwicklung für die Energie“, meinte Lars Gareis.