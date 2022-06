Grundstücksbesitzer in Hecklingen sollen weiter für Grabenpflege zahlen

Die Stadt Hecklingen will noch in diesem Jahr Beiträge zur Grabenpflege für 2018 und 2019 erheben. Jetzt haben sich die Ortschaftsräte von Groß Brönecke dazu geäußert - mit teilweise deutlicher Kritik.

Die Grundstücksbesitzer der Stadt Hecklingen müssen anteilmäßig auch für die Pflege des Grabens am Ballplatz in Groß Börnecke bezahlen.

Hecklingen/Groß Börnecke - Der Ortschaftsrat Groß Börnecke hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2022 im Vereinsraum des Dorfgemeinschaftshauses zugestimmt, dass die Beiträge für die Grabenpflege für die Jahre 2018 und 2019 wie in den Vorjahren auf die Grundstücksbesitzer in den vier Ortsteilen umgelegt werden. Doch es gab große Kritik an den Beiträgen.