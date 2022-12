Güstener feiern Weihnachtsball nach Blitz-Umzug

Güstener Sekundarschüler feiern den letzten Tag vor den Weihnachtsferien unterm neuen Dach mit einem Ball, die Grundschüler in einer proppevollen St.-Vitus-Kirche.

Güsten - Endlich sind beide Güstener Schulen wieder in ihren angestammten Gebäuden. Nach den Grundschülern, die bereits Ende 2021 in ihre umfassend sanierte und modernisierte Schule „Am Guddenstein“ gezogen waren, hatten nun auch die sechs Klassen der Freien Sekundarschule das Vergnügen, wieder in altersgerechte Räumlichkeiten zurückzukehren.