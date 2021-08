Hauser bekommt zu „Baumurks“ keine Antwort

Staßfurt - Nicht nur, dass 2010 Leitungen im Schulzentrum in Staßfurt-Nord so schlecht verlegt worden sind, dass kein Brandschutz im Gebäude bestand, ist für Johann Hauser (FDP) ein Skandal. Auch, dass er als Stadtrat auf seine Anfrage dazu keine Antwort bekommt, ist für den Kommunalpolitiker unfassbar.

Johann Hauser hatte schon im Frühjahr mehrfach bei Sitzungen der Verwaltung die Frage gestellt: „Wer ist für den Baumurks in Staßfurt-Nord verantwortlich?“ Er wollte Aufklärung darüber, wer damals die fachliche Aufsicht in der Verwaltung hatte und von welcher Firma die Bauarbeiten abgenommen wurden.

Zuvor hatte Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) seinen Stadträten erklärt: „Die im Gebäude 2010 verlegten Leitungen – Abwasser, Trinkwasser, Elektro - wurden nicht fachgerecht verlegt und entsprechen demnach nicht den brandschutztechnischen Vorschriften für Sonderbauten.“ Und: „Der bauliche Brandschutz - Wände, Decken - ist im gesamten Gebäude nicht gegeben.“

Informationsrecht: Antwort muss nach vier Wochen da sein

Hausers Frage, die er zum letzten Mal im Stadtrat im April stellte, ist eine Anfrage eines Kommunalpolitikers. Die Stadtverwaltung ist verpflichtet, solche Anfragen in vier Wochen zu beantworten. Es geht um das Informationsrecht. Kann ein Verwaltungsmitarbeiter, wie in dem Fall, nicht direkt bei einer Sitzung antworten, muss der Stadtrat die Antwort schriftlich bekommen, allerspätestens nach sechs Wochen. Auf schriftliche Antworten wird gern verwiesen, wenn das Thema zu komplex oder schwierig ist.

Nun sind vier Monate vergangen und Hauser hat immer noch keine schriftliche Antwort. „Das ist eine Riesensauerei“, schimpft der Atzendorfer. „Da wird der eine vom anderen wieder gedeckt und ein Geheimnis daraus gemacht.“ Mit der Nicht-Antwort verstoße die Stadtverwaltung auch gegen Gesetzesvorschriften.

Die Stadtverwaltung in Staßfurt muss Hauser weiter vertrösten. „Herr Hauser bekommt bis Ende August eine Information zum Bearbeitungsstand“, informiert Ina Siebert vom Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales zu der Anfrage.

Schwieriges Thema und lange her

Das Thema sei so aufwendig, dass es nicht in kurzer Zeit beantwortet werden könne. Der Fachdienst arbeite derzeit gemeinsam mit dem Gebäudemanagement an der Beantwortung. „Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um Vorgänge handelt, die schon über zehn Jahre zurückliegen und in die sowohl die Stadt Staßfurt, als auch der Salzlandkreis involviert waren, konnte die Anfrage bisher noch nicht abschließend beantwortet werden“, so Siebert. Man befinde sich noch im Austausch mit dem Salzlandkreis.

Siebert sagt auch: „Da hierbei auch seitens der Stadt Staßfurt größtmögliche Transparenz geschaffen werden soll, wird es eine öffentliche Antwort geben.“