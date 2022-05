Haushalt: So hoch ist Egelns Defizit

Egeln - Der neue Kämmerer der Verbandsgemeinde, Daniel Kasten, machte gleich zu Beginn der Beratung deutlich, dass die finanzielle Situation der Stadt Egeln weiterhin sehr angespannt ist.

„Der ab 2014 bis zum 31. Dezember 2019 aufgelaufene doppische Fehlbetrag beträgt geschätzt zirka 975.000 Euro“, sagte er. Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem vorläufigen Überschuss in der Ergebnisrechnung von 1,335 Millionen Euro ab und das Haushaltsjahr 2021 nach erster Einschätzung ebenfalls mit einem positiven Ergebnis von zirka 14.000 Euro.

Überschüsse im Egelner Haushalt reichen nicht

Daniel Kasten: „Jedoch werden die Überschüsse aus 2020 und 2021 nicht ausreichen, um bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wieder einen kumulierten Überschuss zu erzielen. In den zukünftigen Haushaltsjahren werden mit Ausnahme von 2023 bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2030 durchweg negative Ergebnisse ausgewiesen.“

Der Fehlbetrag hatte sich bis Ende 2013 auf 4,876 Millionen Euro erhöht. Durch eine 2016 vom Land bewilligte Bedarfszuweisung von 2,395 Millionen Euro, die anders als die Liquiditätshilfen nicht zurückgezahlt werden müssen, reduzierte sich das Defizit der Stadt auf 2,481 Millionen Euro. Gleichzeitig erhielt die Stadt Egeln eine Liquiditätshilfe von 501.500 Euro. Damit beträgt die Höhe der aktuell vereinnahmten Liquiditätshilfe 1,574 Millionen Euro.

Finanzausgleich: Kommunen von Land unterfinanziert

„Die jahrelange Unterfinanzierung der Kommunen im Finanzausgleich, die auch durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom Land im Nachhinein anerkannt wurde, kann die Stadt Egeln aus eigener Kraft nicht kompensieren. Die Situation wurde dadurch noch verschärft, indem der Landkreis seine Unterfinanzierung durch die Kreisumlage so weit wie möglich zu kompensieren versuchte“, betonte der Kämmerer.

Verursacht durch eine ungünstige Konstellation im Finanzausgleich ist in diesem Jahr ein negatives Ergebnis von 627.300 Euro im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Der Etat 2022 weist Erträge von 4,397 Millionen Euro und Aufwendungen von 5,024 Millionen Euro aus. „Das Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen zeigt damit deutlich, in welcher angespannten Haushaltssituation sich die Stadt Egeln befindet. Das voraussichtliche Defizit im Finanzhaushalt beträgt minus 701.900 Euro, davon aus laufender Verwaltungstätigkeit minus 531.200 Euro“, so der Ressortchef und fügte hinzu: „Es wird immer schwieriger den Haushalt auszugleichen.“

Wir brauchen keinen Luxus. Friedrich Bollmann, CDU-Fraktionschef des Stadtrates

CDU-Fraktionschef Friedrich Bollmann kündigte an, er werde dem Haushalt seine Zustimmung verweigern, weil die mit 1,2 Millionen Euro geplante Sanierung des Busbahnhofes aus seiner Sicht zu teuer ist. Er bat um einen entsprechenden Vermerk im Sitzungsprotokoll. Damals sei man von 70.000 Euro ausgegangen, dann von 900.000 Euro und nun von 1,2 Millionen Euro, gab Bollmann zu bedenken. „Wir brauchen keinen Luxus. Wenn wir Buszentrum bleiben wollen, sollten der Landkreis und die Verbandsgemeinde beteiligt werden“, sagte der Fraktionschef. Eine Überdachung ist aus seiner Sicht nicht nötig.

„Das schauen wir uns noch mal an. Unser Ziel ist es, das billiger zu machen“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr. Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (beide UWGE) sicherte zu, das Busbahnhof-Projekt vom Planer vorstellen zu lassen und die Hinweise der Stadträte aufzunehmen.

Egeln: Brücke über die Mühlenbode sollen erneuert werden

Wie Daniel Kasten mitteilte, sollen die Brücken über die Mühlenbode und über den Schäfergraben erneuert werden. Die bestehenden Brücken auf der Bundesstraße und dem Wirtschaftsweg bilden derzeit jeweils ein Bauwerk. Die Stadt Egeln sei also gezwungen, sich an der Erneuerung der Bauwerke zu beteiligen beziehungsweise eigene Brückenbauwerke auf dem Wirtschaftsweg zu errichten. Die Verwaltung favorisiere eine gemeinsame Durchführung der Baumaßnahmen mit der Landesstraßenbaubehörde.

Die Stadt Egeln könne auf diese Brücken nicht verzichten, da der Wirtschaftsweg der Erschließung und Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen diene. Der Fraktionschef der Wählergemeinschaft, Helmut Stöhr, empfahl, sich um Fördermittel zu bemühen, denn die B 81 dürfe nicht von landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt werden. Jürgen Riehl (UWGE) sagte, es wäre schön, wenn die Stadt über die Einnahmen der Blitzer verfügen könnte, die dort stehen.