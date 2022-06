Hecklingen: Fünf Millionen Euro für die Wehren nötig

Hecklingen/Schneidlingen - „Laut der aktuellen Risikoanalyse der Stadt Hecklingen bräuchten wir für die Erneuerung des Fuhrparks und für ein neues Gerätehaus in Cochstedt rund fünf Millionen Euro“, sagte Stadtwehrleiter Steffen Bruchhardt in der Ortschaftsratssitzung in Schneidlingen am vergangenen Montagabend im dortigen Feuerwehrgerätehaus.