Hecklingen: Strategie zur Bekämpfung der Corona-Krise hat sich überholt

Hecklingen - SPD-Fraktionschef Roger Stöcker hat den Antrag seiner Fraktion für eine Strategie zur Bekämpfung der Corona-Krise in der Stadt Hecklingen, den er bereits am 23. November 2021 im Rathaus eingereicht hatte, in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend wieder zurückgezogen. In 80 Tagen reisen andere um die ganze Welt. Doch die Hecklinger Verwaltung schaffe es nicht, in dieser Zeit einen Antrag auf die Tagesordnung einer Ratssitzung zu setzen, sagte Stöcker in Anspielung auf den Roman von Jules Verne.