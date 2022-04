Hecklinger in Angst vor Katastrophe durch ungepflegte Wassergräben

So schlimm sieht der Vorflutgraben am Buschweg in Hecklingen aus.

Hecklingen (rki) - Angesichts der seit Jahren ungepflegten Gräben im Buschweg in Hecklingen sorgt sich Anwohner Jürgen Priese um die Sicherheit. „Bei einem Hochwasser saufen wir ab“, sagte er und erinnerte an die Hochwasserkatastrophe vom Mai 1937. Damals lief nach einem gewaltigen Gewitterguss in der Feldflur eine Flutwelle von 1,50 Meter durch den Ort und riss alles mit, was dem Wasser im Wege stand.