Der Hecklinger Stadtrat stimmte der von der Verwaltung vorgelegten Prioritätenliste einstimmig zu. Der grundhafte Ausbau der Straße Am Schwimmbad in Cochstedt wurde jedoch gestrichen.

Hecklingen/VS - Der Stadtrat hat die vom Fachbereich Bauen erarbeitete Prioritätenliste für Investitionen in diesem und im nächsten Jahr in seiner jüngsten Sitzung in Hecklingen einstimmig beschlossen. Zuvor hatten sich die Ortschaftsräte mit dieser Vorlage beschäftigt. Sie sollte bereits in der September-Sitzung unter Dach und Fach gebracht werden. Da die Tagesordnung mit 61 Punkten überfrachtet war, hatte sich der Stadtrat für eine Verschiebung entschieden.