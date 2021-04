Hengstmänner machen aus der Not eine Tugend

Welsleben/Egeln. Mit „Hengstmanns WahlSpezial“ war die in Egeln beheimatete Kabarettisten-Familie Hengstmann Samstagabend über 200 Fans trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder ganz nah. Getrennt waren Frank, Tobias und Sebastian Hengstmann aber auch dieses Mal von ihrem Publikum wieder durch eine Mattscheibe, denn sie dürfen noch immer nicht live auftreten. Deshalb machten sie erneut aus der Not eine Tugend und begaben sich wieder in das Fernsehstudio in Welsleben zu ihrer zweiten digitalen Livevorstellung. Das Publikum hatte wie beim letzten Mal wieder allen Grund zum Lachen.

Über den großen Zuspruch freuten sich die Hengstmänner sehr. „Live ist schöner“, sagte Tobias.