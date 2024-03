Netzausbau in Egelner Mulde Herzstück des neuen Glasfasers entsteht in Borne

Die Deutsche Giganetz will bis Ende des kommenden Jahres den Aufbau eines neuen Glasfasernetzes in der Egelner Mulde abgeschlossen haben. Dazu gehört auch eine Technik-Schaltzentrale. Wie der Ausbau genau abläuft und wann es wo so richtig losgeht.