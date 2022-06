In einer Staßfurter Frauenarztpraxis arbeitet eine fast blinde Tastspezialistin in der Brustkrebsfrüherkennung

Sabine Linde kommt tageweise in verschiedenste Frauenarztpraxen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und führt bei Frauen intensive Untersuchungen zur Brustkrebsvorsorge durch, neuerdings auch in der Praxis MVZ Dr. Lütge, wo die Ärzte Dr. Knut Donner und Dr. Christine Friedrich arbeiten.

Foto: Franziska Richter