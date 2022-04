In Förderstedt lässt die Landärztin bis Ende 2021 eine neue Praxis bauen

Seit zweieinhalb praktiziert Dr. Anca Leucus in Förderstedt als neue Hausärztin. Weil die Praxisräume, die sie übernommen hatte, in die Jahre gekommen sind, lässt sie derzeit neu bauen.

Förderstedt - In Förderstedt dreht sich an der Kreuzung Calbesche Straße/Große Straße derzeit ein Kran. Daneben steht ein Bagger, Fundamente sind bereits gegossen, ein paar Bauarbeiter laufen hin und her. Hier wird gearbeitet, was unübersehbar ist. Daneben hängt ein großes Banner: „Landarztpraxis Frau Dr. Leucus. Hier entsteht im Jahr 2021 die neue Landarztpraxis.“ Alle Neugierigen wissen Bescheid.