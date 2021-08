In Wolmirsleben am Schachtsee große Sause für die Kleinsten - Melanie Müller kündigt sich wieder an

Eine Party jagt die nächste am Schachtsee in Wolmirsleben. Nun war Wasserfest mit Kinderunterhaltung angesagt. Unterdessen freut sich der Betreiber schon auf die Rückkehr der „See-Königin“ Melanie Müller.

Wolmirsleben - Das Wasserfest am Schachtsee gehört einfach zum Sommer dazu und war nun am Samstag in Wolmirsleben endlich wieder möglich. Zumindest am Nachmittag ganz ohne Beschränkungen. Getestet werden muss laut Veranstalter nämlich erst ab einer bestimmten Anzahl an Gästen und die hatte man tagsüber nicht erreicht. „Bei Bedarf können wir abends noch eine Teststation aufbauen“, erklärte Chris Schneider vom See-Team.

Mit Clown, Friedensfahrt, Kinderanimation und Wasserspielen mit der Feuerwehr war das Wasserfest trotz des launigen Wetters relativ gut besucht. Über 100 Kinder ließen sich bespaßen. „Wir sind immer zufrieden“, sagte Chris Schneider. Sie hatte die Sause wieder mit ihrem rührigen Team samt Campingplatz-Mitarbeitern organisiert. Auch die 15 Teilnehmer bei der Spontan-Impfaktion begeisterten sie.

Party mit Tänzentee und Mützekatze

Die Leute vom Campingplatz, die mehrere Standorte betreiben und ihr Büro in Leipzig haben, sind echte Veranstaltungs-Gurus. Deswegen geht es jetzt auch im Party-Reigen ordentlich weiter: Tänzchentee am nächsten Samstag, am 18. September eine Sause mit „Mütze Katze“ zum Saisonabschluss, bis dahin soll auch mindestens das Seebad geöffnet sein.

Und weil Melanie Müller, die kürzlich mit Olivia Jones einen Song als Hommage an die Schwulen-Leseben-Bewegung aufgenommen hat, nun einige Künstler und Artisten aus der Szene kennt, will sie diese mit an den Schachtsee bringen: Am 28. August soll eine große „We are queer-“Party samt Travestie-Show, Glamour und Glitzer starten.

Nach „Promi Big Brother“ geht es weiter

Genau einen Tag später, nachdem „Promi Big Brother“ zu Ende ist und Melanie Müller von der Sat 1.-Sendung zurückkommt, steigt diese Sause. Campingplatz-Betreiber Joachim Nöske, der selbst einen gemütlichen Bungalow am Schachtsee hat, freut sich schon auf diesen Tag. Er schaut offenbar derzeit selbst immer gebannt Fernsehen, um seine „See-Königin“ im „Container“ zu bewundern. „Wenn sie das Ding auch noch gewinnt, na dann ist hier aber was los“, sagt Nöske am Samstag, als er sich auf dem Fahrrad zur Friedensfahrt der Kinder gesellt.

Ihm könnte kann man dieses Jahr übrigens gratulieren: 2011 hat er den Campingplatz am Schachtsee übernommen. „Zehn Jahre ist das schon wieder her“, macht Wolmirslebens Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) auf die runde Zahl aufmerksam, als er nach seinem Sprung ins Wasser im Kostümchen wieder sicher am Ufer gelandet ist.

Er machte sich übrigens – so heißt es - als Frau im pinken Jogginganzug und blonder Perücke verkleidet an den Junggesellen ran, der an dem Nachmittag seinen Abschied feierte.

Horst Schäfer (links) und Mitstreiter vom Museum in Kleinmühlingen gaben mit Clown Monello den Startschuss mit Tauben zur Friedensfahrt. Foto: Franziska Müller

Dieser Schlagernachmittag war zwar noch verhalten besucht, aber die Betreiber waren insgesamt mit der Resonanz zum Fest zufrieden. Foto: Franziska Richter

Neu war in diesem Jahr der Schlagernachmittag mit ?Zimmi?. fh

Schummelt da jemand beim Büchsenwerfen? Egal! Leo und Rita hatten umso mehr ihren Spaß. Über 100 Kinder machten bei den Spielen mit. Foto: Franziska Richter

Wasserspiele mit der Feuerwehr Wolmirsleben: Die Kameraden haben für ihr Spektakel ihren Oldtimer, den W50, und anderen Gaudi mitgebracht. Foto: Franziska Richter