Infrastruktur Salzlandkreis erneuert die ehemalige B 180 bei Etgersleben: Das kostet die Sanierung

In den nächsten Wochen will der Kreiswirtschaftsbetrieb auf der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1700 in Etgersleben 350.000 Euro einsetzen, um die Fahrbahn zu sanieren. Der Gemeinderat fordert weiter Tempolimit.