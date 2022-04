Jacobsgrube: Ausbau zwischen Hecklingen und Groß Börnecke verzögert sich erneut

Groß Börnecke - Und schon wieder wird das Projekt verschoben. Bürgermeister Uwe Epperlein bezog sich auf eine Mitteilung der Landkreisverwaltung vom Vormittag. Danach werden die Bauarbeiten auf der K 1306 erst am 25. Oktober beginnen. Ursprünglich sollte der grundhafte Ausbau des Abschnittes von der Zufahrt zur Jacobsgrube in Richtung Groß Börnecke bereits am vergangenen Montag losgehen. Zuletzt war vom 11. Oktober die Rede.