Jugendliche in Staßfurt und Schönebeck auf der Suche nach einer Ausbildung

Über 40 Firmen und Hochschulen beteiligen sich in 2021 am Studien- und Berufsorientierungstag. Diese Berufsmesse in Staßfurt wird wegen Corona erneut digital durchgeführt, ist jetzt aber größer und wird besser angenommen.

Staßfurt/Schönebeck - Je näher der Abschluss rückt, desto eher steht bei Schülern eine große Frage im Raum mit immer größeren Fragezeichen. Was will ich eigentlich werden? Welchen Beruf will ich ausüben? Was macht mir Spaß? Die Entscheidung ist nie leicht zu treffen und so mancher hat sich im Laufe des Berufslebens einige Mal neu entschieden und verwirklicht.