Beim zweitägigen Spektakel in Bernburg gehen mehr als 100 Fahrer an den Start. Zudem hat ein gebürtiger Neundorfer seine Hände bei der Organisation mit im Spiel. Und worüber sich Justin Becker am meisten freut.

Beim Stockcar-Rennen im Gewerbegebiet West in Bernburg geht es Mitte August an zwei Tagen wieder heiß her.

Staßfurt/Bernburg - Bereits im vergangenen Jahr sind an der Claude-Breda-Straße im Bernburger Gewerbegebiet West die Automotoren heißgelaufen. Der Verein „Crossfun Bernburg“ richtet diese Rennen neuerdings aus, nachdem der ehemalige Veranstalter „Funcross Bernburg“ nicht mehr die Möglichkeit hatte. Am Samstag, 12. August, und am Sonntag, 13. August, brettern wieder zahlreiche Autos über den Acker.

Der geplanten Premieren-Veranstaltung durch den neuen Verein kam damals das Coronavirus dazwischen. „Wir haben aber bei dem ersten Event nach der Pandemie im Vorjahr gesehen, dass die Leute wieder Lust haben und es sich auch anschauen wollen“, sagt Mitorganisator Justin Becker aus Neundorf bei Staßfurt.

Sein Vater Norman ist Vorstandsvorsitzender des neugegründeten Vereins mit mehr als 40 Mitgliedern. „Ich bin über die Fernsehsendung ‚TV Total’ auf den Freizeitsport Stockcar aufmerksam geworden. Stefan Raab hat es als Fernsehshow ausgerichtet“, erklärt Justin Becker. Der 21-Jährige habe daraufhin mit Bekannten bei einem Heimatfest über das Thema erzählt und hat so den Tipp zur Veranstaltung in Bernburg bekommen. „Ich war erst als Zuschauer dort und bin 2019 beim Juniorrennen mitgefahren“, sagt er. Auch in diesem Jahr ist Justin Becker in einer der Gruppen mit seinem „Auto“ unterwegs. Denn ein ganzer Wagen ist sein Peugeot nicht mehr: „Es fehlt die hintere Hälfte der Karosserie. Ich fahre quasi mit einem halben Auto, bin aber durch einen Überschlagskäfig geschützt“, erklärt Justin Becker. Doch auch wenn Überschläge spektakulär sind, sollen diese weitestgehend vermieden werden, denn absichtliches Rammen ist verboten. „Es wird aber dennoch vorkommen, dass sich Autos berühren oder gar überschlagen. Das ist fast nicht zu vermeiden“, sagt der Mitorganisator.

Auch Frauen beim Stockcar-Rennen dabei

Auf eine Sache freut er sich aber schon im Vorfeld: „Dieses Jahr sind 19 Frauen mit am Start. Sechs mehr als im vorigen Jahr. Das zeigt, dass Stockcar kein reiner Männersport ist und das ist auch gut so.“ Neben der Frauenstaffel gibt es insgesamt 100 Teilnehmer im männlichen Bereich. Bei dem zweitägigen Spektakel rechnet der Neundorfer wieder mit vielen Zuschauern: „Das Event war im vergangenen Jahr bereits sehr gut besucht.“ Das Wetter spielt dabei für die Fahrer nicht unbedingt eine große Rolle: „Bei Regen fährt es sich auch gut. Es ist halt nur etwas schlammiger. Im Sinne der Besucher hoffen wir als Verein aber auf gutes Wetter.“

Am Samstag und Sonntag findet die Veranstaltung jeweils von 9 bis 17 Uhr statt. Die genauen Starttermine für die Rennen werde aktuell noch ausgearbeitet. Die Teams und die Fahrer, die unter anderem auch aus Brandenburg und Thüringen anreisen, können ihre Lager bereits am Mittwoch, 9. August, auf dem Acker aufschlagen.

Das Wochenendticket kostet für Erwachsene 17 Euro, eine Tageskarte kostet 10 Euro. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen für das gesamte Wochenende 8 Euro und für einen Tag 5. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Die Karten können vor Ort erworben werden. Einen Vorverkauf gibt es nicht.