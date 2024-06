Karl-Heinz Kürbis ist für seine ehrenamtliche Arbeit im „Team offene Kirche“ in der Basilika in Hecklingen vom Landestourismusverband mit dem Romanik-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Welche seiner Leistungen dabei besonders hervorgehoben wurden.

Karl-Heinz Kürbis erhält für sein Engagement in Hecklinger Basilika den Romanikpreis

Hecklingen/VS - Dem Hecklinger Kirchenführer Karl-Heinz Kürbis ist eine besondere Ehre zuteilgeworden. Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt zeichnete das Mitglied des „Teams offene Kirche“ mit dem Romanikpreis 2024 in Silber aus. Da er am offiziellen Festakt im Mai in Seehausen (Altmark) nicht teilnehmen konnte, nahmen die Assistentin der Geschäftsführung des Verbandes, Ilka Keffel, und die Koordinatorin der „Straße der Romanik“, Manuela Fischer, die Ehrung im Hecklinger Rathaus vor.