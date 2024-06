Das größte Volksfest in Staßfurt hat auch 2024 wieder ein breites Spektrum an Unterhaltungsangeboten parat gehalten - mit Vereinen, Bühnenprogramm und mehr.

Staßfurt/FR - Die Fotos von unserem freien Mitarbeiter Volker Müller verdeutlichen es: Auch das Salzlandfest 2024 bot als größtes Volksfest in Staßfurt wieder eine bunte Mischung an Unterhaltung und Wissenswertem. Fröhliche Menschen zogen über die Festmeile.

Und langweilig konnte es den Besuchern auch nicht werden bei dem, was Musiker, Händler und vor allem auch Vereine anboten und für das umfangreiche Programm zwischen Kaligarten und Benneck’schem Hof auf die Beine stellten.

Annabell Hartmann hat ihr Ziel ganz klar im Blick: Die Kinderprinzessin des Staßfurter Carneval Verein Rot-Schwarz versucht, sich den Jugendpokal zu sichern. (Foto: Volker Müller)

Geschäfte, die in der Steinstraße öffneten, brauchten sich ebenfalls nicht über Mangel an Kundschaft beklagen. Was die Arbeitsgemeinschaft zur Auswertung des Salzlandfests sicher auch zu hören bekommt, sind Kommentare zur Preisgestaltung an den verschiedensten Versorgungsständen. Aber da hatten die Besucher ebenfalls ein breites Spektrum zur Auswahl – zwischen der preiswerten Bratwurst bis zur preisintensiven „zerzupften“ Ente.

Wie von den Kulturverantwortlichen der Stadt zu erfahren war, steht derweil der Termin für das 43. Salzlandfest bereits fest. Das wird 2025 wieder am Wochenende vor Sommerferienbeginn gefeiert und steigt somit vom 20. bis 22. Juni.

Feuerwehrfrau Kathleen Esch steuert die Drehleiter der Staßfurter Wehr auf dem Salzlandfest. Sie ist eine von zwei Frauen in den Reihen der Kameraden, die die Ausbildung absolviert haben, um dieses große Gerät bedienen zu können. (Foto: Volker Müller)

Freunden solcher Volksfeste seien noch folgende Heimatfeste in den Staßfurter Ortsteilen genannt: 3./4. August Hohenerxleben, 16./17. August Neundorf, 24. August Glöthe, 31. August Löderburg, 7. September Förderstedt.