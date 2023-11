Grundschulen im Salzlandkreis Keine Schuleingangsuntersuchung: Wie Hecklinger Grundschulen mit den Ausfällen umgehen

Die Schuleingangsuntersuchung für Kinder, die 2024 in die erste Klasse kommen, muss im Salzlandkreis an den Grundschulen in Hecklingen, im Seeland und der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ausfallen. Es gibt nicht genug Ärzte. Was das für Schulen und Kinder bedeutet.