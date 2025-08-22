Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot inklusive Hubschrauber und Polizeihunden nach einem Staßfurter, der am Donnerstagabend versucht haben soll, seine Frau zu erwürgen. Bisher erfolglos: Der 59-Jährige ist weiter auf der Flucht.

Staßfurt. - Nach einem versuchten Tötungsdelikt fahndet die Polizeiinspektion Magdeburg nach einem Mann aus dem Salzlandkreis. Im Staßfurter Ortsteil Löderburg sei es am Donnerstag gegen 21.30 Uhr zu einem Angriff auf eine 49-jährige Frau gekommen, bei dem sie verletzt wurde, teilt die Polizeiinspektion mit.