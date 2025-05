Seit April 2024 ist Cannabis teillegalisiert. Der Egelner Verein „Happy Weed“ baut selbst an. Wie das funktioniert, auch in Zusammenarbeit mit den Behörden.

Staßfurt/Egeln - Seit dem 1. April 2024 sind der Anbau und Besitz von Cannabis zum Teil legalisiert. Für Erwachsene ist der Anbau von bis zu drei Pflanzen in privaten Wohnungen erlaubt, dazu darf in sogenannten Anbauvereinigungen Cannabis angebaut werden. Das sind Vereine, von denen es auch einen im Salzlandkreis gibt. „Happy Weed“ hat seinen Sitz in Egeln, Vorsitzender ist Christian Urbach. Wie läuft das Geschäft, wie kommen Menschen aus der Region an Cannabis? Wie funktioniert die geregelte legale Abgabe?