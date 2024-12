Borne. - Der ehemalige Kommunalpolitiker Klaus Bierende aus Borne ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) würdigte gestern die besonderen Verdienste von Klaus Bierende. Er war in der DDR-Zeit Bürgermeister der Gemeinde Gröningen und nach der Wende das erste freigewählte Ortsoberhaupt der Gemeinde Wolmirsleben, in der er am Ende seiner politischen Karriere noch einmal in den Jahren von 2008 bis 2009 an der Spitze stand. Von 1994 bis 2005 war er hauptamtliches Stadtoberhaupt in Egeln und danach bis 2006 Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes der neugegründeten Verwaltungsgemeinschaft Egelner Mulde. Dem Verbandsgemeinderat gehörte er in der ersten Legislaturperiode von 2010 bis 2014 an. Zudem war Klaus Bierende viele Jahre Mitglied der Kreistage Aschersleben-Staßfurt und des Salzlandkreises und da einige Jahre auch SPD-Fraktionschef. Später war er zur Schill-Partei gewechselt.

