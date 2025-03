Warmsdorf. - Jedes Jahr zählt, mit dem sich ein Unternehmen am Markt beweist. Erst recht, wenn es so ein kleiner Tante-Emma-Laden ist, wie der „bei Elsa“ in Warmsdorf. „Solche Geschäfte sind vom Aussterben bedroht“, drückt es Kathleen Pielert drastisch aus. Die Sachbearbeiterin von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dessau-Roßlau überreichte kürzlich eine „Ehrenurkunde für 35 Jahre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit“ an Silke von Kalnassy-Klindt und Heike Eisele, die beiden Töchter von Elsa von Kalnassy. Die bleibt in Warmsdorf unvergessen, auch wenn die „Institution von Wirtin und Geschäftsinhaberin“ mittlerweile im Pflegeheim lebt.

