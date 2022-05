Kommt ein Zebrastreifen am Kaiserhof in Staßfurt?

Staßfurt (ej) - Der „Kaiserhof“ in Staßfurt wird derzeit mit neuem Leben gefüllt. Nicht nur die Tafel hat dort ihren Sitz. Als „Soziokulturelles Zentrum“ finden dort schon jetzt Kurse und verschiedene Treffen statt. Es gibt eine Suchtberatung, das „Lädchen mit Herz“. Das bedeutet natürlich auch, dass mehr Menschen in das Haus einkehren. Mehr Menschen kreuzen dort die Straße, um vom Parkplatz Neumarkt zum „Kaiserhof“ zu kommen. Aber: „Da es keine Verkehrseinrichtung zum Schutz von Groß und Klein gibt, sind die Passierenden einer ständigen Gefahr ausgesetzt“, stellt der Stadtseniorenbeirat fest. Für das sichere Überqueren der Straße im Bereich des Kreisverkehrs an der Bodebrücke zum „Soziokulturellen Zentrum“ regt der Seniorenbeirat die Errichtung eines Fußgängerüberweges an.