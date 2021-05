Kommt neues Buch über Egeln bald auf den Markt?

1991 gab es in Egeln einen Festumzug der Vereine 1991. Aus dieser Zeit stammen auch die Ansichten, die in dem neuen Buch vorgestellt werden sollen.

Egeln - Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) hat sein Versprechen, das er den Egelnern im vergangenen Jahr in der August-Ausgabe des Amtsblattes der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, den „Egelner Nachrichten“, gegeben hatte, nicht eingehalten.

Damals hatte er angekündigt, dass die Stadt in Kürze einen Bildband mit dem Titel „Egeln im Wandel der Zeit“ herausgeben wird. „Es werden Fotografien von Manfred Trüten aus Warstein Suttrop sowie von Holger Lohmann aus Egeln gezeigt. Außerdem beinhaltet dieses Buch Interessantes aus der Stadtgeschichte“, so Luckner.

Eigentlich sollte es schon 2020 kurz vor Ostern, auf den Markt kommen. Darauf hatte sich das Redaktionsteam, zu dem neben Luckner, sein Vorvorgänger Eckart Zeidler, der Unternehmer Hans-Hermann Schröder sowie der Seniorchef der Egelner Druckerei, Holger Lohmann, gehören, im Januar 2019 verständigt. Doch bis heute liegt der Bildband nicht vor. Luckner hatte damals eingeräumt, dass das Ganze fünf Jahre gelegen habe.

Der ehemalige Mitarbeiter des Bauamtes der Partnerstadt Rüthen, der inzwischen verstorbene Manfred Trüten, hatte unmittelbar nach der Wende Bilder von Egeln gemacht, denen er 15 Jahre später Aufnahmen nach der Stadtsanierung gegenüber stellte. Das hatte er auch in drei Lichtbildervorträgen in der Gaststätte Schröder getan.

An Peinlichkeit ist das kaum noch zu überbieten. Hans-Hermann Schröder, Mitglied des Redaktionsteams der Stadt Egeln für das neue Buch

„Das Echo von Seiten der Zuschauer war groß und es wurde der Vorschlag gemacht, die Bilder in einem Buch zu veröffentlichen. Der ehemalige Rüthener Bürgermeister, Rolf Gockel, war bereit, den Druck mit 2000 Euro zu unterstützen. An der Herausgabe des Buches war auch Reinhard Luckner interessiert. Er bot der gebildeten Arbeitsgruppe seine Hilfe an“, hatte Hans-Hermann Schröder im vergangenen Jahr der Volksstimme in einem Schreiben mitgeteilt. Mehrmals habe man getagt, passendes Bildmaterial ausgesucht und sich intensiv Gedanken zur Gestaltung des Buches gemacht. Die gesamten Unterlagen habe Bürgermeister Luckner an sich genommen und versprochen, sich für die Veröffentlichung einzusetzen. Doch bis heute hat sich noch immer nichts getan, monierte Eckart Zeidler.

Auf einer Pressekonferenz 2019 in Rüthen habe Luckner zugesagt, das Buch im November 2019 vorzustellen, so Schröder. In der Partnerstadt habe es schon mehrere Nachfragen gegeben, wann mit der Veröffentlichung zu rechnen sei. Auch Ex-Bürgermeister Gockel werde oft gefragt, warum die Buchvorstellung nicht stattfinde. „An Peinlichkeit ist das kaum noch zu überbieten“, meint Schröder.

Von der Staßfurter Volksstimme erneut auf den Sachverhalt und die Kritik von Eckart Zeidler angesprochen, sagte Reinhard Luckner: „Das Buch sollte, so war meine Zusage, im Januar fertig werden. Aber aufgrund der Gesamtumstände ist es leider nicht mehr gelungen, es bis dahin fertig zu stellen. Aber die letzten Gespräche waren vor zwei Wochen auch mit der Druckerei Lohmann, so dass wir das Buch jetzt in Kürze total fertig bekommen. Sobald es die Situation erlaubt, werden wir es bei einer Veranstaltung in der Öffentlichkeit präsentieren.“ Luckner möchte, dass das Druckwerk nicht zu teuer wird. Ihm schwebt ein Preis von zehn Euro pro Exemplar vor.