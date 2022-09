Kostbarer Kronleuchter ziert Kirche in Wolmirsleben

Was die Kirche in Wolmirsleben bei Magdeburg mit der Weltausstellung 1851 zu tun hat.

Wolmirsleben - Die in den Jahren 1832 bis 1834 erbaute Kirche St. Nikolai in Wolmirsleben verfügt im Kirchenschiff über einen außergewöhnlichen Kronleuchter. Ihn sowie die Seitenleuchten hatte die Kirchengemeinde im Jahr 1851 auf der Weltausstellung in London erworben und nach Wolmirsleben gebracht. Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Michael Gallinat, zeigte das Prachtstück beim Tag des offenen Denkmals, an dem die Besucher nicht nur die Kirche besichtigen, sondern auch den 1863 bis 1864 neu aufgebauten Turm bis zu den Glocken besteigen konnten. Mit Hilfe des Fördervereins konnte das Gotteshaus in den letzten Jahren Schritt für Schritt saniert werden. Foto: René Kiel