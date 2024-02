Die Aufnahme von Ukrainern in den Arbeitsmarkt liegt im Salzlandkreis über dem Durchschnitt bei Migranten. Das Jobcenter bewertet das als erfolgreich.

Krieg in der Ukraine: Integration in den Arbeitsmarkt im Salzlandkreis ist gut

Staßfurt/Schönebeck - Am 24. Februar jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Seit nun fast zwei Jahren kämpft das Land in Osteuropa um seine Unabhängigkeit. Noch immer gibt es viele Tausend Personen aus der Ukraine, die im Salzland leben. Wie sind diese in den Arbeitsmarkt integriert? Das Jobcenter informierte nun darüber.