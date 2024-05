Auch in Staßfurt werden nun Unterschriften gegen den ankündigten sofortigen Umzug von zwei Stationen nach Bernburg gesammelt. Während Landrat und Bürgermeister vor allem die Art der Kommunikation kritisieren, werden andere Politiker grundsätzlicher. Sie finden drastische Worte und sammeln Unterschriften.

Bernburg/Staßfurt. - Die Umstrukturierungen von Ameos im Salzlandkreis werden zum Wahlkampfthema. Nachdem Landrat Markus Bauer (SPD) und Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) zuletzt vor allem die Art der Kommunikation durch den Klinikbetreiber kritisiert hatten, kommen jetzt die ersten Stimmen auf, die sie in der Sache für falsch halten zum Widerstand gegen die Maßnahmen aufrufen - nicht nur in Bernburg, sondern auch in Staßfurt.