Lärm durch Jugendliche am Sperlingsberg Staßfurt: Neue Ideen zur Problemlösung

Bis spät in die Nacht sitzen Jugendliche in Staßfurt am Sperlingsberg. Sie hören Musik, trinken auch Alkohol. Alle sind sich einig: So kann das nicht bleiben. Die Stadt macht jetzt Vorschläge, wie das Problem gelöst werden kann.

„Bitte haltet unsere Park Anlagen sauber“, steht auf einem Schild am Sperlingsberg in Staßfurt. Immer wieder halten sich Jugendliche am Sperlingsberg nicht an diese Ansage.

Staßfurt - In der nun kälter werdenden Jahreszeit ist der Sperlingsberg in Staßfurt auch in den Abendstunden nicht leer. Als Platz mitten in der Innenstadt ist der Bereich an der Steinstraße ein beliebter Treffpunkt für junge Menschen. Vor allem am Wochenende. Wie Staßfurts Citymanager Stefan Beyer berichtet, seien es Freitag und Sonnabend zwischen 30 und 60 Menschen, die sich auf und am Sperlingsberg aufhalten. Anwohner der Steinstraße hatten sich Mitte September an die Volksstimme gewandt und über die Zustände geklagt. Es wäre nicht nur laut. Müll liege herum, es würde in die Büsche uriniert.