Lidl in Staßfurt öffnet Ende Mai

Staßfurt - Das Plakat am Kreisverkehr an der Förderstedter Straße ist nun nicht mehr zu übersehen. Der Bau dahinter scheint so gut wie fertig zu sein, davor geht es den wenigen Bauarbeitern wohl nur noch um letzte Handgriffe. Die Neueröffnung des Staßfurter Lidls steht am 30. Mai an! Darüber wird an der Baustelle an der Förderstedter Straße informiert.

Die Filiale wurde im September 2021 geschlossen. Das alte Gebäude wurde abgerissen, schon im Oktober begann der Neubau. Der Lidl wurde einst im Jahr 2002 eröffnet und musste modernisiert werden. Im Neubau gibt es 400 Quadratmeter mehr Platz. Die Gänge sollen breiter sein, für die Warenausgabe mehr Raum. Die Fassaden sind lichtdurchflutet, Klimatisierung und Heizung nachhaltig. Die Neueröffnung war einst für Anfang Juni vorgesehen, dann wurde der 17. Mai genannt. Nun ist es der letzte Tag im Mai.