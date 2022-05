Bürgermeisterwahl Linke-Kandidatin will Wahl in Staßfurt nicht mit der in Bernburg vergleichen

CDU und SPD haben ihre Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2022 in Staßfurt benannt. Für die Linken steht mittlerweile so gut wie fest, dass Bianca Görke ihren Hut in den Ring werfen wird. Und von einem vierten Bewerber ist bereits die Rede.