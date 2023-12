Für Lkw fallen ab diesem Freitag höhere Mautgebühren an, die auch bei Unternehmen in Staßfurt und dem Salzland für Unmut sorgen. Welche Auswirkungen für Verbraucher folgen könnten.

Staßfurt - Ob Lebensmittel, Kleidung, Möbel oder die Abfallentsorgung: Vieles könnte in den kommenden Monaten teurer werden. Der Grund: eine Mauterhöhung für Lkw, die an diesem Freitag in Kraft tritt. Zusätzlich zur bisher bestehenden Maut, die die Kosten für Infrastruktur, Lärmbelastung und Luftverschmutzung abdecken soll, kommt dadurch eine weitere Komponente von 200 Euro pro ausgestoßener Tonne CO₂ hinzu.