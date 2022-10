Lohnerhöhung: So viel Geld erhalten Putzkräfte künftig im Salzlandkreis

Aschersleben/MZ - Die 1.170 Menschen, die im Salzlandkreis in der Gebäudereinigung arbeiten, bekommen ab diesem Monat deutlich mehr Geld. Der Einstiegsverdienst in der Branche klettert zum Oktober auf 13 Euro pro Stunde – 12,6 Prozent mehr als bislang. Beschäftigte in der Glas- und Fassadenreinigung kommen jetzt auf einen Stundenlohn von 16,20 Euro (plus 9,4 Prozent). Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit.