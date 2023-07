Hecklingen - Der Salzlandkreis will ergänzend zur Haushaltsplanung 2023 aus den Zuweisungen für Investitionen die Sanierung von zusätzlichen Kreisstraßen in Angriff nehmen. Dazu gehört auch die Ortsdurchfahrt der K 1302 in Groß Börnecke, teilte Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ erfreut mit. Damit spielte er auf einen entsprechenden Beschluss des Kreistages an.

Diese Maßnahme war bereits mit den im Oktober 2022 beschlossenen außerplanmäßigen Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 400 000 Euro berücksichtigt worden.

Durch Einsparungen bei Sachsendorf wird Geld frei

Ein Teil des Gesamtbetrages aller Bauvorhaben sollte durch Einsparungen beim Ausbau der Kreisstraße 1284 von Sachsendorf nach Patzetz in Höhe von 1,4404 Millionen Euro finanziert werden. Sie waren dann nach Mitteilung der Kreisverwaltung jedoch so nicht eingetreten, sodass das Vorhaben zunächst nicht weiterverfolgt werden konnte.

„Aufgrund der in den Jahren 2021 und 2022 herrschenden wirtschaftlichen Gesamtsituation und insbesondere bei der anhaltenden Dynamik der Preisentwicklung war es schwierig, zum damaligen Zeitpunkt eine optimale Kostenberechnung zu erstellen. In die Planung 2023 wurden lediglich Kosten für Planungsleistungen in Höhe von 40 000 Euro einbezogen. Mit den weiteren Mitteln von 360 000 Euro kann die Baumaßnahme nun auch umgesetzt werden“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.

Schlechter Zustand schon 2011 bescheinigt

Zur Begründung der Prioritätensetzung des Kreises teilte die Verwaltung mit, dass der Straßenabschnitt in der Bahnhofstraße in Groß Börnecke auf Platz neun der Prioritätenliste des Salzlandkreises geführt wird. Er wies schon 2011 die sehr negative Zustandsnote acht und damit die schlechteste auf. „Die mangelhafte Entwässerung der K 1302 Ortsdurchfahrt Groß Börnecke führt zur fortschreitenden Instabilität in diesem Straßenbereich“, so die Kreisverwaltung.

Groß Börneckes Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) begrüßt die Entscheidung des Kreistages, die Bahnhofstraße in ihrem Ort in Angriff nehmen zu wollen.

Weitere Projekte geplant

Darüber hinaus will sich der Kreis auch auf der Kreisstraße 1373 von Giersleben nach Schackenthal, speziell auf freier Strecke zwischen beiden Orten, engagieren. Sie wird auf der Prioritätenliste unter der laufenden Nummer eins geführt und wies schon 2011 die sehr schlechte Zustandsnote acht auf.

Als drittes Projekt soll der Durchlass auf der K 1293 am Pastorgraben in der Ortslage Biere erneuert werden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 300 000 Euro vorgesehen. Zur Begründung hieß es, aus einem vorliegenden Prüfbericht vom 6. Januar 2017 gehe hervor, dass der Durchlass eine Zustandsnote von 3,7 und erhebliche Mängel aufweise, die nach Einschätzung des Prüfers einen Neubau des Bauwerkes erforderlich machen.

Mit den bereits beschlossenen außerplanmäßigen Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen im vergangenen Jahr waren darüber hinaus auch 700 000 Euro für die Bahnüberführung der Kreisstraße 1301 in der Ortslage Egeln bereitgestellt worden. „Nach heutigem Kenntnisstand sollte der Neubau weiter zurückgestellt werden, da es seitens der Deutschen Bahn noch keine endgültige Aussage zur Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke gibt“, teilte die Kreisverwaltung dazu mit.