Staßfurt. - „Bestand von Blutkonserven hat kritischen Stand erreicht“, schrieb der Blutspendedienst der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen – kurz: der Blutspendedienst NSTOB – Anfang August in einer Pressemitteilung. Nur noch 8.900 Blutkonserven waren zu diesem Zeitpunkt für das Versorgungsgebiet des Dienstes, zu dem auch der Salzlandkreis gehört, vorrätig. Mindestens 10.000 hätten auf Lager sein müssen. Was hat sich seitdem verändert? Und wie sieht die Situation hier in der Region aus?

