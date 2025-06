Die Börde-Broiler GmbH setzt die 60-jährige Tradition der Rathmannsdorfer Geflügelmast fort und investiert eine Million Euro in alte Ställe. Auch für mehr Tierwohl.

Sogenannte „Kaltscharr-Räume“ mit Außenklima gibt es mit den neuen Anbauten an den alten Ställen in Rathmannsdorf für das Mastgeflügel.

Rathmannsdorf. - Fast so lang wie ein Fußballfeld sind die größeren der sechs Hühnerställe, die in Rathmannsdorf gerade eine Wiederbelebung erfahren. 68.000 Tiere können hier gemästet werden, um nach 56 Tagen Mast als „Plukon“-Broiler in Kühlregalen oder Tiefkühltruhen zu landen.